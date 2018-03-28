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Обновление до MIUI 9.5 «ломает» некоторые устройства Xiaomi
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Обновление до MIUI 9.5 «ломает» некоторые устройства Xiaomi 

Android Insider 49 минут назад
Фото: Android Insider
Установка финальной версии MIUI 9.5 может нарушать стабильную работу некоторых устройств, следует из материалов официального форума, посвященного прошивке MIUI. Пользователи, обновившиеся в числе первых, сообщают сразу о нескольких проблемах, препятствующих комфортному взаимодействию с гаджетами.
Наименьшее из зол — сбивчивая работа уведомлений и будильника. Пользователи утверждают, что после обновления до MIUI 9.5 они перестали получать оповещения о входящих сообщениях из большинства мессенджеров, а будильник перестал срабатывать в заданное время. Но это еще не все.
Те же пользователи жалуются на чрезмерный нагрев устройств вне зависимости от выполняемых задач и преждевременную разрядку батареи. Все попытки самостоятельного устранения проблем, включавшие сброс до заводских настроек и принудительную перепрошивку, не привели к видимым результатам.
По словам представителей Xiaomi, обновление с исправлением будет выпущено в самое ближайшее время. В качестве причины называется некорректная работа Google Mobile Services, оказавшихся неадаптированными для взаимодействия с MIUI 9.5. В качестве временной меры предлагается полное отключение сервисов поискового гиганта.
Столкнулись с чем-то подобным? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.
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