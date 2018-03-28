Apple добавила в iWork поддержку Pencil и возможность создания книг

Компания Apple рассказала о новых возможностях для пакета офисных приложений iWork. После апдейта в Pages, Numbers и Keynote появятся функции рисования и создания книг.

Поддержка стилуса Apple Pencil позволит рисовать, делать наброски и рукописные заметки прямо в приложениях Pages, Numbers и Keynote. В документы можно добавлять рисунки, иллюстрации и так далее. Кроме того, с помощью Apple Pencil можно легко изменять цвет и текстуру рисунков.

Функция смарт-аннотаций пока представлена в бета-версии. Она позволяет делать комментарии, получать замечания и вносить соответствующие правки в документы с помощью Apple Pencil. Комментарии и замечания динамически привязываются к тексту. По мере внесения правок документ изменяется, однако комментарии по-прежнему отображаются рядом с текстом, к которому они были привязаны.

В Pages для iOS и macOS появится возможность легко создавать интерактивные цифровые книги. Можно выбрать один из доступных шаблонов, а затем добавить в него рисунки, используя новые инструменты iWork, или вставить изображения и видео из своей медиатеки. Пользователи могут совместно работать над книгами. Затем созданные книги экспортируются для просмотра в iBooks.

Ещё одна новая функция — режим доклада в Pages. Она позволяет превратить iPad или iPhone в виртуальный телесуфлёр для чтения без помех. Текст может автоматически прокручиваться с заданной скоростью, а размер и тип шрифта, межстрочный интервал и цвет фона можно изменять во время воспроизведения.

Обновлённые Pages, Numbers и Keynote можно скачать в App Store и Mac App Store. Отметим, Pages, Numbers и Keynote бесплатны и предустановлены на большинстве устройств iOS и компьютеров Mac.