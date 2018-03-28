Патчи Meltdow от Microsoft открыли еще более страшный баг в Windows 7

Январские и февральские патчи Microsoft , призванные устранить уязвимость Meltdown, привели к появлению еще более серьезной бреши в безопасности, затрагивающей Windows 7 и Server 2008 R2. Об этом сообщил эксперт Ульф Фриск, ранее обнаруживший недостатки в системе шифрования диска FileVault от Apple

Как утверждает специалист, вышедшие обновления открывают возможность чтения и записи критической таблицы памяти ядра для обычных пользовательских процессов на 64-разрядных Windows 7 и Server 2008 R2.

Это, в свою очередь, означает, что любая вредоносная программа на этих уязвимых системах сможет манипулировать памятью операционной системы, получать привилегии уровня администратора, извлекать и изменять любую информацию в ОЗУ.

По словам Фриска, проблема сводится к одному биту, случайно установленному ядром в записи таблицы страниц CPU. Этот бит обеспечивал доступ к режимам чтения и записи.

Исследователь опубликовал код proof-of-concept, который демонстрирует состоятельность эксплойта.

«Смысл эксплуатации этого бага именно в возможности чтения и записи виртуальной памяти в процессе. Не требуются никакие API или системные вызовы», — объясняет Фриск.

Системы Windows 8. x и Windows 10 не подвержены данному недостатку. Microsoft на данный момент никак не прокомментировала эту ситуацию.