Facebook призвала ИБ-экспертов искать недобросовестные приложения

Компания Facebook объявила о важных изменениях в политике касательно сторонних приложений, а также внесла изменения в официальную программу вознаграждения за поиск уязвимостей, которые призваны поощрить исследователей безопасности за поиск сторонних приложений, злоупотребляющих пользовательскими данными.

«Программа вознаграждения за поиск уязвимостей в Facebook будет расширяться, чтобы люди могли сообщать нам о некорректном использовании данных разработчиками приложений», — заявили представители соцсети.

Расширенные правила программы по поиску уязвимостей являются лишь одной из многих мер, предпринятых Facebook после скандала с Cambridge Analytica.

Первый шаг, сделанный Facebook после скандала, состоял в приостановке публикации всех сторонних обзоров приложений на платформе до момента, когда вступят в силу новые изменения в политике разрешений приложений для предотвращения некорректного использования пользовательских данных в будущем.

Компания также объявила, что любое приложение, запрашивающее доступ к списку друзей Facebook, будет подвергнуто проверке, в ходе которой инженеры Facebook решат, действительно ли приложение использует эти данные внутри своего кода, и, следовательно, имеет право запрашивать у пользователя разрешение.

«Мы будем проверять все приложения, имевшие доступ к большим объемам информации до того, как мы изменили нашу платформу в 2014 году. Мы будем проводить полный аудит любого приложения с подозрительной активностью», — добавили представители Facebook.

По словам вице-президента Facebook, социальная сеть также уведомит всех пользователей, установивших приложения, которые некорректно использовали их данные. Помимо этого, разработчикам запретят публиковать свои продукты на платформе Facebook, если какое-либо из приложений будет некорректно использовать или передавать третьим лицам данные о пользователях.

Facebook также ограничит доступ приложениям к пользовательским данным, если они не использовались в течение последних трех месяцев.