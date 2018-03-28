«Яндекс» выводит сервис доставки еды в регионы. Рестораны с собственной доставкой подключат к маркетплейсу

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Сервис доставки еды из ресторанов «Яндекс. Еда» выходит в российские регионы. В этом году агрегатор начнет работу в Санкт-Петербурге , пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса.

До конца 2018 года платформа запустится в нескольких российских городах-миллионниках. Кроме того, в будущем в «Яндекс. Еде» хотят выйти за пределы России . Компания хочет поменять бизнес-модель при выходе в регионы и запустить маркетплейс. «Яндекс. Еда» предложит ресторанам с собственной службой доставки и заведениям, сотрудничающим с логистическими партнерами, подключиться к платформе и получать заказы. Сервис «Яндекса» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание заказов.

Москве сервис «Яндекс. Еда» для доставки использовал собственных курьеров или сотрудников курьерских служб в ресторанах-партнерах. За счет запуска модели маркетплейса в столице «Яндекс. Еда» хочет охватить все районы Москвы.

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«Яндекс» вышел на рынок доставки еды после холдинга Mail.Ru Group , который приобрел сервисы Delivery Club и ZakaZaka (последний должен перейти под бренд Delivery Club). Delivery Club — крупнейший сервис по охвату, так как с учетом ZakaZaka платформа работает в 97 городах России. Сервис доставки еды от Delivery Club использует комбинированную модель, доставляя заказы через маркетплейс и с помощью собственных курьеров.

По словам бывшего инвестора Foodfox и партнера фонда Target Global Александра Фролова, одновременный выход в несколько регионов может оказаться сложным и для крупных игроков. Поэтому для компании может быть удобнее запустить маркетплейс, который позволит проверить интерес к доставке в отдельных регионах. Кроме того, запуск маркетплейса повышает узнаваемость бренда на рынке.

«Яндекс» запустил сервис доставки еды «Яндекс. Еда» в российской столице 2 марта. Сервис работает на базе стартапа Foodfox («Яндекс. Такси» купила стартап в конце прошлого года), к которому присоединилась команда UberEats. «Яндекс. Еда» сотрудничает с 2 тыс. ресторанов в Москве. Компания не раскрывает число заказов.

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