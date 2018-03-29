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В Чувашии заблокировали сайт с инструкциями по убийству учителей
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В Чувашии заблокировали сайт с инструкциями по убийству учителей 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проверки, прокуратура Батыревского района выявила сайт, на котором была размещена информация о «не менее чем 17 способах совершить убийство педагога учебного заведения».
В сообщении говорится, что сведения находились в свободном доступе. Однако Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую грозит уголовная или административная ответственность.
Прокурор района обратился с заявлением о блокировке ресурса в суд. Его требования были удовлетворены.
Фото: pixabay
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