В Чувашии заблокировали сайт с инструкциями по убийству учителей

В ходе проверки, прокуратура Батыревского района выявила сайт, на котором была размещена информация о «не менее чем 17 способах совершить убийство педагога учебного заведения».

В сообщении говорится, что сведения находились в свободном доступе. Однако Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую грозит уголовная или административная ответственность.

Прокурор района обратился с заявлением о блокировке ресурса в суд. Его требования были удовлетворены.

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