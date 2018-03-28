Windows: доступ к диску ограничен — что делать?

Не можете открыть нужную папку или файл? Windows могла запретить доступ к некоторым разделам. Мы подскажем, как выйти из ситуации.

Почему доступ к папке, файлу или диску запрещен? Если файл или папка принадлежат другому пользователю, вам будет отказано в доступе. Открывать чужие папки может только юзер с правами администратора.

Чтобы открыть заблокированную папку в Windows, вам понадобятся специальные разрешения. Также и для системных файлов необходим определенный уровень доступа, поскольку они закрыты от простых пользователей по соображениям безопасности.

При определенных обстоятельствах содержимое папки или файла тоже может быть зашифровано. Щелкните на файл правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». В разделе «Другие» вы увидите, активна ли опция «Шифровать содержимое».

Также причиной отказа в доступе может быть повреждение файлов. Как получить разрешение на доступ к файлу

Если у вас есть права администратора, вы можете принудительно разрешить доступ к закрытым папкам и файлам. Щелкните правой кнопкой мыши на нужный документ и выберите «Свойства». Во вкладке «Безопасность» откройте раздел «Дополнительно».

Windows 8 и более старые версии: перейдите на вкладку «Владелец» и кликните «Изменить». Выберите свою учетную запись и подтвердите изменения.

Windows 10: нажмите «Добавить» — «Заменить владельца» и введите свое имя пользователя. Подтвердите с помощью «ОК» и активируйте все необходимые авторизации.

Закройте все окна с помощью «ОК» и снова откройте свойства файла или папки

Вернитесь на вкладку «Безопасность» и нажмите кнопку «Изменить» в категории «Разрешения для группы …».

Выберите свою учетную запись и включите полный доступ к разделу.

Закройте все окна с помощью «ОК» и попробуйте открыть нужный документ или папку. Windows: доступ к жесткому диску ограничен

В некоторых случаях доступ к файлам может быть ограничен из-за ошибки жесткого диска. Запустите командную строку от имени администратора.

Введите команду chkdsk X: / f / r и подтвердите с помощью клавиши. Вместо Х должна быть буква, обозначающая нужный диск (обычно C).

Команда запустит проверку диска на наличие ошибок.

Процесс может занять несколько часов. Вы все еще можете использовать свой компьютер, но лучше сделать перерыв на время проверки, чтобы ускорить работу.

Если обнаружена ошибка, Windows автоматически попытается устранить проблему. Какая версия Windows установлена на вашем компьютере? Windows 10 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP У меня не Windows:P Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Спящий режим и гибернация — в чем разница?

Как правильно установить роутер: лучшие советы и идеи

Как получить полный контроль над компьютером, используя права Суперадмина Фото: Windows, pixabay.com