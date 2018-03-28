23% VPN-сервисов раскрывают реальные IP-адреса пользователей

Итальянский исследователь Паоло Станьо (Paolo Stagno) протестировал 70 VPN-сервисов и обнаружил, что 16 из них (23%) раскрывают реальные IP-адреса пользователей. Проблема связана с использованием технологии WebRTC (Web Real Time Communication), которая позволяет осуществлять аудио— и видеозвонки непосредственно из браузера. Данную технологию поддерживает ряд браузеров, в том числе Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Chrome для Android, Samsung Internet, Opera и Vivaldi.

WebRTC — открытый стандарт мультимедийной связи в реальном времени, работающий непосредственно в web-браузере. Проект предназначен для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка.

Как пояснил исследователь, технология позволяет использовать механизмы STUN (Session Traversal Utilities for NAT, утилиты прохождения сессий для NAT) и ICE для организации соединений в разных типах сетей. STUN-сервер отправляет сообщения, содержащие IP-адреса и номера портов источника и приемника.

STUN-серверы используются VPN-сервисами для замены локального IP-адреса на внешний (публичный) IP-адрес и наоборот. WebRTC допускает отправку пакетов на STUN-сервер, который возвращает «скрытый» домашний IP-адрес, а также адреса локальной сети пользователя. IP-адреса отображаются средствами JavaScript, но так как запросы производятся вне обычной XML/HTTP процедуры, они не видны из консоли разработчика.

По словам Станьо, реальные IP-адреса пользователей раскрывают 16 VPN-сервисов: BolehVPN, ChillGlobal (плагин для Chrome и Firefox), Glype (в зависимости от конфигурации), hide-me.org, Hola!VPN, Hola!VPN (расширение для Chrome), HTTP PROXY (в браузерах с поддержкой Web RTC), IBVPN, PHP Proxy, phx.piratebayproxy.co, psiphon3, PureVPN, SOCKS Proxy (в браузерах с поддержкой Web RTC), SumRando Web Proxy, TOR (работающий как PROXY в браузерах с Web RTC), Windscribe. С полным списком протестированных сервисов можно ознакомиться здесь.