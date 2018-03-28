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Комитет ГД не поддержал законопроект о регистрации лиц до 14 лет в соцсетях с разрешения родителей
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Комитет ГД не поддержал законопроект о регистрации лиц до 14 лет в соцсетях с разрешения родителей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, являющийся комитетом-соисполнителем, в ходе заседания не поддержал законопроект о запрете лицам до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без разрешения родителей.
На рассмотрение нижней палаты парламента законопроект внес депутат ГД от «Единой России» Виталий Милонов.
«В соответствии с проектом устанавливаются специальные правила регистрации в социальных сетях малолетних, то есть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, и предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие полномочия законных представителей несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет», — говорится в пояснительной записке.
При этом уточняется, что родители несовершеннолетнего, которого зарегистрировали в соцсети, должны контролировать его доступ к аккаунту. В законопроекте подчеркивается, что сменить пароль от аккаунта могут только законные представители подростка, не достигшего 14 лет.
«Мы отмечаем, что очень важно установление единых подходов к обработке персональных данных пользователей социальных сетей. При этом комитет отмечает следующее: отсутствует точное изложение понятия, что такое электронная форма документа, удостоверяющего личность — это вызовет неоднозначные трактования правоприменительной практики; второе — законопроект разъясняет особенности регистрации в социальной сети физических лиц, а о юридических лицах трактовка размытая; третье — что касается регистрации несовершеннолетних до 14 лет, говорится о предоставлении согласия законного представителя и документы — перечень документов не указан», — сказала член комитета Валентина Миронова.
Согласно документу, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно осуществлять регистрацию в социальной сети.
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