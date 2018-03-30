«Яндекс» запустит сервис по доставке еды в крупных российских городах 

Агрегатор по доставке еды из ресторанов "Яндекс. Еда" начнет работу в российских регионах. Ранее сервис работал только в Москве. Расширение начнут с Санкт-Петербурга, пишет The Village со слов представителя компании.
До конца 2018 года сервис запустят и в других российских
городах-миллионниках. У компании есть планы экспансии и за пределы России. Другие подробности не сообщаются.
"Яндекс" запустил службу по доставке еды на основе сервиса Foodfox. Позднее проект объединили со службой UberEATS. Сейчас «Яндекс. Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров.