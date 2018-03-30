«Яндекс» запустит сервис по доставке еды в крупных российских городах

Агрегатор по доставке еды из ресторанов " Яндекс . Еда" начнет работу в российских регионах. Ранее сервис работал только в Москве . Расширение начнут с Санкт-Петербурга , пишет The Village со слов представителя компании.

До конца 2018 года сервис запустят и в других российских

городах-миллионниках. У компании есть планы экспансии и за пределы России . Другие подробности не сообщаются.

"Яндекс" запустил службу по доставке еды на основе сервиса Foodfox. Позднее проект объединили со службой UberEATS. Сейчас «Яндекс. Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров.