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Apple предоставит учащимся 200 ГБ в iCloud Drive
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Apple предоставит учащимся 200 ГБ в iCloud Drive 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
В ходе мероприятия, где были представлены продукты, ориентированные на сферу образования, компания Apple также пообещала бесплатный бонус всем учащимся и преподавателям — 200 ГБ дополнительного пространства в iCloud.
«Облачное хранилище iCloud позволяет легко и безопасно взаимодействовать со всеми данными. И мы рады сообщить, что отныне мы предоставляем всем студентам и преподавателям 200 ГБ в iCloud», — отмечает Apple в своем заявлении, которое она сделала после завершения мероприятия.
Но, как оказалось, не всё так просто: Apple предоставляет такой бонус только для утвержденных аккаунтов образовательных учреждений. Это говорит о том, что воспользоваться дополнительным пространством будет можно только в рамках образовательного процесса.
Напомним, что обычным пользователям предоставляется только 5 ГБ пространства в iCloud, а стоимость дополнительных 200 ГБ в России — 149 рублей в месяц. Это уже не первая акция подобного рода: например, компания предоставляет студенческую скидку на сервис Apple Music для тех, кто подтвердил свой статус учащегося через службу проверки UNiDAYS.
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