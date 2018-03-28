Apple предоставит учащимся 200 ГБ в iCloud Drive

В ходе мероприятия, где были представлены продукты, ориентированные на сферу образования, компания Apple также пообещала бесплатный бонус всем учащимся и преподавателям — 200 ГБ дополнительного пространства в iCloud.

«Облачное хранилище iCloud позволяет легко и безопасно взаимодействовать со всеми данными. И мы рады сообщить, что отныне мы предоставляем всем студентам и преподавателям 200 ГБ в iCloud», — отмечает Apple в своем заявлении, которое она сделала после завершения мероприятия.

Но, как оказалось, не всё так просто: Apple предоставляет такой бонус только для утвержденных аккаунтов образовательных учреждений. Это говорит о том, что воспользоваться дополнительным пространством будет можно только в рамках образовательного процесса.