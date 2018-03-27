Apple дает студентам 200 ГБ в iCloud бесплатно

Сегодня на специальном пресс-мероприятии в Чикаго , ориентированном на образовательный рынок, компания Apple не только представила свой самый доступный iPad, но и объявила о запуске приятного бонуса для студентов и преподавателей.

Теперь в облачном хранилище iCloud предоставляется 200 ГБ бесплатного пространства для преподавателей и учеников с управляемым Apple ID. Существенная прибавка по сравнению со стандартными бесплатными 5 ГБ.

Отметим, что данное предложение не работает как студенческая скидка в Apple Music, которую могут получить все желающие с подтверждённым службой проверки UNiDAYS статусом студента университета или колледжа. В данном случае имеются ввиду предоставленные образовательными учреждениями аккаунты Apple ID.