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Apple дает студентам 200 ГБ в iCloud бесплатно
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Apple дает студентам 200 ГБ в iCloud бесплатно 

Ferra.ru 27 марта 2018
Фото: Apple Insider
Сегодня на специальном пресс-мероприятии в Чикаго, ориентированном на образовательный рынок, компания Apple не только представила свой самый доступный iPad, но и объявила о запуске приятного бонуса для студентов и преподавателей.
Теперь в облачном хранилище iCloud предоставляется 200 ГБ бесплатного пространства для преподавателей и учеников с управляемым Apple ID. Существенная прибавка по сравнению со стандартными бесплатными 5 ГБ.
Отметим, что данное предложение не работает как студенческая скидка в Apple Music, которую могут получить все желающие с подтверждённым службой проверки UNiDAYS статусом студента университета или колледжа. В данном случае имеются ввиду предоставленные образовательными учреждениями аккаунты Apple ID.
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