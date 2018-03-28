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Logitech выпустила страшный чехол для нового iPad 2018
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Logitech выпустила страшный чехол для нового iPad 2018 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Logitech выпустила страшный чехол для нового iPad 2018Довольно скромное мероприятие Apple завершилось вчера в одном из учебных заведений Чикаго.
Кук и компания продемонстрировали новый доступный iPad с поддержкой Apple Pencil, новый стилус от Logitech и обновление фирменных приложений для iOS.
Уже после презентации в руки журналистов попал еще один новый аксессуар, который, видимо, постеснялись показывать со сцены. Речь идет о защитном чехле Rugged Combo 2 от Logitech.
Он позволяет превратить iPad в некоторое подобие ноутбука и предназначен в первую очередь для пользователей школьного возраста.
По заявлениям разработчиков чехол защищает iPad при падении с высоты до 1.2 метров, может выдержать попадание жидкости на клавиатуру, имеет тихий ход клавиш, чтобы не отвлекать других учащихся во время учебного процесса.
На клавиатуре размещен дополнительный ряд функциональных клавиш для управления устройством, выдвигающаяся с задней стороны подставка может обеспечивать разные углы наклона, клавиатура подключается к кейсу при помощи специального коннектора, сам же чехол имеет Lightning-коннектор для связи с iPad.
На верхнем торце Rugged Combo 2 предусмотрено крепление для нового стилуса Logitech Crayon.
Никакой информации о ценах и доступности аксессуара пока нет. На сайте Logitech говорится, что все продажи будут осуществляться по программе Apple Education, скорее всего, в свободной продаже устройство не появится, как и стилус Logitech.
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