Firefox: как избавиться от Bing

Поисковик Bing от Microsoft может вторгнуться в вашу систему различными способами, даже если вы его совсем не приглашали. Особенно часто это происходит, если невнимательно устанавливать программы.

Случайно забыв убрать флажок «Установить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию» в инсталляторе какой-нибудь программы, вы можете заполучить себе в браузер новый поисковик, который еще и безапелляционно пропишется в качестве стартовой страницы. Расскажем, как убрать Bing из браузера Firefox, если он неожиданно там завелся.

Изменение поисковой системы по умолчанию

В простейшем случае Bing может установить себя как поисковую систему по умолчанию. В этом случае случае вам достаточно будет изменить поисковую систему в Firefox. Откройте меню в правом верхнем углу браузера и выберите Настройки.

В меню слева переключитесь на Поиск.

В раскрывающемся списке Поисковая система по умолчанию выберите другую поисковую систему вместо Bing, например, Google

В разделе Поиск одним щелчком снимите флажок с Bing, если не хотите, чтобы браузер предлагал вам поиск в этой системе.

Подтверждение не требуется, вы можете просто закрыть настройки. Изменение стартовой страницы

Bing любит прописывать себя в качестве стартовой страницы, которая открывается при каждом запуске браузера Firefox. Для того чтобы исправить это недоразумение, необходимо изменить стартовую страницу браузера. Нажмите кнопку меню в правом верхнем углу браузера и выберите Настройки.

Переключитесь на вкладку Основные в меню слева.

В разделе Домашняя страница нажмите на кнопку Восстановить по умолчанию, введите желаемый URL или просто очистите поле.

Как вариант: в разделе При запуске Firefox установите переключатель с Показать домашнюю страницу на Показать пустую страницу.

Подтверждение не требуется, можете закрыть настройки. Удаление расширения Bing

Самый излюбленный путь проникновения Bing в систему — установка себя в качестве аддона, или браузерного расширения. В этом случае вы можете приобрести не только домашнюю страницу и поиск Bing по умолчанию, но и панель инструментов Bing в браузере. Вот что нужно сделать в этом случае: Откройте меню в парвом верхнем углу браузера и выберите Дополнения.

Переключитесь на Расширения в меню слева и найдите в списке расширение со словом «Bing» в названии.

Нажмите на кнопку Удалить справа от расширения, и надстройка будет удалена.

В следующий раз, когда вы запустите Firefox, Bing будет полностью удален из браузера (в том числе как поиск и стартовая страница). Дополнительные советы Если Bing установился в ваш браузер без вашего ведома, обязательно выполните антивирусную проверку компьютера — помимо ненужного поиска, вы могли «поймать» и более крупную заразу.

Если после изменения поисковой системы, стартовой страницы и удаления расширения браузер продолжает открывать Bing, проверьте ярлык браузера на рабочем столе. Возможно, в нем появилась приписка, заставляющая систему открывать программу с определенной домашней страницей. Нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку, откройте Свойства, найдите www.bing.com в поле Объект и удалите эту часть надписи.

Если у вас есть другие браузеры кроме Firefox (у пользователей Windows, как минимум, это Internet Explorer), не забудьте проверить их на предмет несанкционированных настроек. Опрос: Каким браузером вы пользуетесь? Chrome Firefox Internet Explorer Opera Яндекс. Браузер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Ищем и устраняем причину нестабильной работы Firefox

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