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Сервис «Яндекс. Еда» будет запущен в Петербурге и городах-миллионниках
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Сервис «Яндекс. Еда» будет запущен в Петербурге и городах-миллионниках 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Сервис «Яндекса» по доставке еды из ресторанов начнет работать в регионах. Первым городом за пределами Москвы станет Санкт-Петербург, до конца года «Яндекс. Еда» запустится еще в нескольких городах-миллионниках, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.
«Яндекс. Еда» был создан на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс. Такси» приобрела в конце 2017 г. Также к «Яндекс. Еде» в рамках сделки «Яндекса» с Uber присоединилась команда UberEats. Сейчас сервис работает только в столице.
Как рассказал представитель компании, в регионах «Яндекс. Еда» будет работать по новой бизнес-модели. Сервис предложит ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договоренности с логистическими компаниями, подключиться к своей платформе для получения заказов от пользователей. «Яндекс. Еда» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов, ее размер не раскрывается.
В Москве «Яндекс. Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров или курьерских служб ресторанов-партнеров. В каких именно городах-миллионниках начнет работать сервис доставки, собеседник РБК не уточнил.
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