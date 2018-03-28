Сервис «Яндекс. Еда» будет запущен в Петербурге и городах-миллионниках

Сервис «Яндекса» по доставке еды из ресторанов начнет работать в регионах. Первым городом за пределами Москвы станет Санкт-Петербург , до конца года «Яндекс. Еда» запустится еще в нескольких городах-миллионниках, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

«Яндекс. Еда» был создан на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс. Такси» приобрела в конце 2017 г. Также к «Яндекс. Еде» в рамках сделки «Яндекса» с Uber присоединилась команда UberEats. Сейчас сервис работает только в столице.

Как рассказал представитель компании, в регионах «Яндекс. Еда» будет работать по новой бизнес-модели. Сервис предложит ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договоренности с логистическими компаниями, подключиться к своей платформе для получения заказов от пользователей. «Яндекс. Еда» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов, ее размер не раскрывается.

В Москве «Яндекс. Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров или курьерских служб ресторанов-партнеров. В каких именно городах-миллионниках начнет работать сервис доставки, собеседник РБК не уточнил.