Mozilla изолирует данные пользователей Facebook

Mozilla представила расширение «Facebook Container Extension» для браузера Firefox, позволяющее пользователям ограничивать возможность отслеживания их активности на других сайтах соцсетью Facebook. Новое расширение обеспечит пользователям больше контроля над данными путем их изоляции в отдельном контейнере, что усложнит для соцсети процесс отслеживания активности пользователей на других сайтах с помощью сторонних файлов cookie.

Выход расширения состоялся на фоне скандала с аналитической фирмой Cambridge Analytica, собравшей данные 50 млн пользователей Facebook в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа . В результате многие утратили доверие к соцсети, а создатель SpaceX и Tesla Илон Маск даже согласился удалить страницы своих компаний. Глава Facebook Марк Цукерберг пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Как пояснили в Mozilla, Facebook Container не может защитить пользователей от инцидентов, подобных Cambridge Analytica, и здесь придет на помощь новое расширение для Firefox. После установки оно удаляет файлы cookie и выводит их из соцсети. При следующем посещении Facebook сайт откроется в новой вкладке браузера (вкладке контейнера) голубого цвета.

Пользователи смогут авторизоваться и пользоваться соцсетью, как обычно. Когда пользователь пройдет по ссылке, ведущей за пределы Facebook, или введет адрес стороннего сайта в адресной строке, страницы будут загружаться за пределами контейнера. Если пользователь нажмет на кнопку «Поделиться в Facebook» в других вкладках браузера, загрузка страницы будет осуществляться в контейнере.