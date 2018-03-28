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Россия объяснила ЕСПЧ блокировку сайтов Роскомнадзором интересами «национальной безопасности»
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Россия объяснила ЕСПЧ блокировку сайтов Роскомнадзором интересами «национальной безопасности» 

RB.ru 1 час назад
Ответ российских властей касался жалобы «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» по поводу блокировки этих ресурсов. Доступ к ним был закрыт Роскомнадзором в 2014 году по так называемому закону Лугового (он дает Генпрокуратуре право требовать блокировку сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным митингам).
Представители «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» заявили, что действия российских властей нарушают право на свободу распространения информации (статья 10 Конвенции о правах человека). Заявители подчеркнули, что не были уведомлены о причинах блокировки и не смогли вовремя снять с сайтов спорные материалы.
В ЕСПЧ задали вопрос российским властям о необходимости существующих ограничений в демократическом обществе и возможности истца эффективно оспаривать блокировку. Российская сторона считает, что все было сделано «в полном соответствии с законом».
Юрист международной компании «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий заявителей в Страсбурге, говорит, что власти находят достаточным указывать, что действуют в рамках закона, однако ЕСПЧ пытается в каждой ситуации определить, какая именно цель преследуется при помощи конкретного ограничения и как при этом учитываются интересы остальных участников.
Жалоба «Каспаров.ру», «Грани.ру» и «ЕЖ.ру» может стать первым делом о внесудебной блокировке сайтов в России, указывает издание. Ранее Страсбургский суд признавал блокировку сайтов в Турции нарушающей конвенцию.
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