Реакция бабушки на доставку еды через интернет умилила пользователей сети

Пользователи сети посмеялись над историей пожилой женщины, которой впервые заказали еду через интернет. Об этом сообщает Mashable.

Девушка под ником @decentbirthday познакомила бабушку с сервисом доставки Uber Eats. Женщина так восхитилась возможностью заказа еды в один клик, что моментально попросила внучку сделать повторный заказ.

Во время доставки первой партии еды бабушка писала девочке, что напротив ее дома остановилась красная машина. Внучка ответила, что это приехал водитель Uber Eats. «ОГО! Он привез мне еду из Wendy’s», — сообщила восторженная пенсионерка и попросила сразу же оформить еще один заказ.

Твит с семейной перепиской за несколько дней набрал вирусную популярность. Записью поделились почти 80 тысяч раз, пользователи оставили более 333 тысяч лайков.

Сотрудники ресторанов быстрого питания Wendy’s также не остались в стороне. «Бабуля сечет», — написали представители заведения в ответ на твит пользовательницы. Другие комментаторы предложили заплатить женщине за отличную рекламу фастфуда.