На Едином портале госуслуг одним платежом можно погасить несколько штрафов

На Едином портале госуслуг теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД , а также погасить штрафы за нарушения правил парковки.

Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.

Платеж производится с помощью банковской карты — достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.

При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки2 через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.

Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений.

«Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей», — отметил Михаил Бондаренко , Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком»

В ближайшее время через сервис «Мультиоплата» можно будет оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении «Госуслуги».