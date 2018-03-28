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На Едином портале госуслуг можно одним платежом погасить несколько штрафов
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На Едином портале госуслуг можно одним платежом погасить несколько штрафов 

АиФ 36 минут назад
Фото: Spb IT
На Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) теперь можно одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки. Для этого пользователям нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты.
Платеж производится с помощью банковской карты — достаточно ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.
При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт Госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере.
Сервис «Мультиоплата» реализован в рамках пилотного проекта по развитию функциональности Единого портала госуслуг и стартовал в декабре 2017 года в разделе погашения налоговых начислений. «Мультиоплата» как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей», — отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».
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