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Цукерберг выступит перед Конгрессом США 12 апреля — СМИ
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Цукерберг выступит перед Конгрессом США 12 апреля — СМИ 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед американским конгрессом 12 апреля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника — в конгрессе и самой компании.
По данным СМИ, представители социальной сети готовят стратегию, которой Цукерберг будет придерживаться в своей речи перед конгрессменами.
Ранее Facebook оказалась в центре скандала, после того как стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей соцсети. На основе этих данных составлялись психологические портреты избирателей, которым затем рассылалась политическая реклама. В компании были в курсе ситуации, но не повлияли на защиту данных.
Сам Цукерберг на фоне скандала лишился части состояния. Он извинился перед пользователями за злоупотребление доверием.
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