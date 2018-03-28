Цукерберг выступит перед Конгрессом США 12 апреля — СМИ

Глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед американским конгрессом 12 апреля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника — в конгрессе и самой компании.

По данным СМИ, представители социальной сети готовят стратегию, которой Цукерберг будет придерживаться в своей речи перед конгрессменами.

Ранее Facebook оказалась в центре скандала, после того как стало известно, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей соцсети. На основе этих данных составлялись психологические портреты избирателей, которым затем рассылалась политическая реклама. В компании были в курсе ситуации, но не повлияли на защиту данных.

Сам Цукерберг на фоне скандала лишился части состояния. Он извинился перед пользователями за злоупотребление доверием.