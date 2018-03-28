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Глава Facebook Марк Цукерберг выступит в конгрессе США
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Глава Facebook Марк Цукерберг выступит в конгрессе США 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
По данным агентства Bloomberg, это произойдет 12 апреля в комитете палаты представителей США по энергетике и торговле. В настоящее время советники Цукерберга активно работают над стратегией для слушаний.
Давление на Цукерберга оказалось слишком мощным, чтобы он мог себе позволить проигнорировать его. Сразу три комитета в конгрессе США направили ему запросы на слушания. Как отмечает axios.com, эти мероприятия станут «крупнейшей стычкой» главы Facebook и его критиков в Вашингтоне. CNN считает, что с учетом политических интриг и ажиотажа в прессе слушания «потенциально могут радикально изменить отношение к роли больших технологических компаний».
Facebook оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica вела сбор личных данных более 50 миллионов пользователей Сети с тем, чтобы разработать алгоритм анализа их политических предпочтений. Полученные результаты, как отмечала The New York Times, позволили компании отправлять пользователям целевую политическую рекламу для потенциального влияния на их голоса на выборах. В США расследование начала Федеральная торговая комиссия и генпрокуроры нескольких штатов.
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