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У Apple упали сервера по всему миру
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

У Apple упали сервера по всему миру 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Наблюдается глобальный сбой.
В частности, пострадали App Store, iTunes Store, Mac App Store, Apple TV и iTunes U. Об этом говорится на сайте компании.
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