Ещё
МТС закрывает сервис для заказа такси после пяти месяцев работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МТС закрывает сервис для заказа такси после пяти месяцев работы 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Оператор сотовой связи МТС закрывает сервис «МТС такси», который позволял абонентам заказать автомобиль. Об этом сообщает издание Content-Review.
В компании рассказали, что пилотный проект завершится 5 апреля. Выделенный короткий номер, по которому можно было вызвать такси, перестанет работать. В МТС пообещали, что клиентам, которые пользовались приложением, будет предложена альтернатива.
представитель мтс  «Стратегия МТС предусматривает готовность оператора выходить на высоконкурентные рынки для оценки интереса клиентов к новым продуктам. В случае, если проект не оправдывает ожиданий — мы также готовы отказаться от него, чтобы сосредоточиться на наиболее перспективных решениях.
Мы не видим перспектив развития проекта «МТС Такси» в данном формате, поэтому приняли решение закрыть его. Проект не требовал значительных инвестиций ни на этапе запуска, ни в ходе работы».
МТС запустила приложение «МТС такси» в октябре прошлого года. Партнером компании выступил такси-сервис «Ситимобил». Сервис работал в Москве и Санкт-Петербурге, о планах по расширению компания не говорила.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МТС расширит штат программистов в рамках трансформации в ИТ-компанию
За каждый заказ из приложения абонентам начислялись баллы бонусной программы МТС. Один раз в месяц пользователям предлагали потратить баллы из программы лояльности на поездку. Каждый рубль бонусной поездки стоил 10 баллов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
В Роскомнадзоре назвали «секретной» информацию о возможной блокировке IP-адресов Amazon eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью AR Amazon обошел Alphabet в списке самых привлекательных работодателей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля86
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным247
Захарова рассказала о провале Мэй304
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово420
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение