МТС закрывает сервис для заказа такси после пяти месяцев работы

Оператор сотовой связи МТС закрывает сервис «МТС такси», который позволял абонентам заказать автомобиль. Об этом сообщает издание Content-Review.

В компании рассказали, что пилотный проект завершится 5 апреля. Выделенный короткий номер, по которому можно было вызвать такси, перестанет работать. В МТС пообещали, что клиентам, которые пользовались приложением, будет предложена альтернатива.

представитель мтс «Стратегия МТС предусматривает готовность оператора выходить на высоконкурентные рынки для оценки интереса клиентов к новым продуктам. В случае, если проект не оправдывает ожиданий — мы также готовы отказаться от него, чтобы сосредоточиться на наиболее перспективных решениях.

Мы не видим перспектив развития проекта «МТС Такси» в данном формате, поэтому приняли решение закрыть его. Проект не требовал значительных инвестиций ни на этапе запуска, ни в ходе работы».

МТС запустила приложение «МТС такси» в октябре прошлого года. Партнером компании выступил такси-сервис «Ситимобил». Сервис работал в Москве Санкт-Петербурге , о планах по расширению компания не говорила.

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За каждый заказ из приложения абонентам начислялись баллы бонусной программы МТС. Один раз в месяц пользователям предлагали потратить баллы из программы лояльности на поездку. Каждый рубль бонусной поездки стоил 10 баллов.

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