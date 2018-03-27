Ещё
Apple представила бюджетный iPad для учащихся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Apple представила бюджетный iPad для учащихся 

Rambler News Service 2 часа назад
Apple в Чикаго представила бюджетный iPad для учащихся, пишет The Verge.
Стоимость такого устройства со скидкой для учеников школ составит $299, для обычных пользователей — 329. Кроме того, компания выпустила для нового iPad специальный стилус, его цена для школьников составит $89, для остальных — $99.
Новый iPad обладает Retina-дисплеем 9,7 дюймов. Он оснащен четырехядерным процессором A10 Fusion. Компания также отмечает, что устройство имеет две камеры — на передней и задней панелях.
Девайс доступен в трех цветах: серебряном, «сером космосе» и золотом. Модель представлена с памятью 32Гб и 128Гб.
Rambler News Service: последние новости
Тулеев попросил прощения у Путина в связи с трагедией в Кемерове Роскомнадзор попросили проверить Cambridge Analytica в связи с утечкой данных в Facebook «Яндекс.Такси» начал тестировать авторизацию водителей по лицу и голосу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй292
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово408
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово9
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля26
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение