Apple представила бюджетный iPad для учащихся

Apple в Чикаго представила бюджетный iPad для учащихся, пишет The Verge.

Стоимость такого устройства со скидкой для учеников школ составит $299, для обычных пользователей — 329. Кроме того, компания выпустила для нового iPad специальный стилус, его цена для школьников составит $89, для остальных — $99.

Новый iPad обладает Retina-дисплеем 9,7 дюймов. Он оснащен четырехядерным процессором A10 Fusion. Компания также отмечает, что устройство имеет две камеры — на передней и задней панелях.

Девайс доступен в трех цветах: серебряном, «сером космосе» и золотом. Модель представлена с памятью 32Гб и 128Гб.