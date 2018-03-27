PowerPoint: как удалить защиту презентации

Когда вы открываете презентацию PowerPoint, на которой стоит защита, на экране появляется сообщение «Введите пароль для внесения изменений». У вас есть выбор: ввести пароль или открыть файл только для чтения.

К сожалению, если вы не введете пароль на этом этапе, то не сможете редактировать презентацию в дальнейшем. Однако, если вы знаете пароль, его можно удалить.

Для Microsoft Office 2007 На вкладке «Рецензирование» найдите раздел «Защитить» — «Защитить презентацию».

Выберите «Ограничить форматирование и редактирование» и нажмите кнопку «Отключить защиту». Для Microsoft Office 2010, 2013, 2016 Чтобы отменить защиту презентации в последних версиях Microsoft Office Power Point, зайдите в меню «Файл» — оно скрыто за кнопкой в виде логотипа Windows.

Откройте раздел «Сведения» — «Защитить документ» — «Ограничить редактирование». Выберите опцию «Отключить защиту».

Подтвердите свой выбор нажатием на «ОК». Теперь презентацию можно будет редактировать даже после повторного запуска. Читайте также: Как изменить цвет ссылки в PowerPoint?

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