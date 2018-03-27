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Клавиатуру и мышь Apple в черном цвете теперь может купить каждый
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Клавиатуру и мышь Apple в черном цвете теперь может купить каждый 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Клавиатуру и мышь Apple в черном цвете теперь может купить каждыйПосле анонса самого мощного моноблока в линейке компьютеров Apple, модели iMac Pro, пользователям особенно запомнились два аксессуара. Беспроводная мышь Magic Mouse 2 и клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью в цвете «космический серый».
В течение нескольких месяцев аксессуары оставались эксклюзивом, и получить их можно было только при покупки компьютера, стоимостью от $4 999. Ни на сайте Apple, ни в розничных магазина клавиатура и мышь в цвете Space Gray доступны не были.
Наконец, после окончания презентации, Apple открыла возможность покупки и Magic Mouse и Magic Keybaord в «космическом сером».
За цвет придется доплатить $20 или 1 300 рублей — все-таки не так давно оба аксессуара были эксклюзивом.
Актуальные цены в российском Online Apple Store:
Magic Keyboard с цифровой панелью (серебристая) — 9 490 рублей
Magic Keyboard с цифровой панелью («космический серый») — 10 790 рублей
Мышь Magic Mouse 2 (серебристая) — 5 790 рублей
Мышь Magic Mouse 2 («космический серый») — 7 490 рублей
Сроки доставки аксессуаров варьируются от одной до двух недель. Предзаказ можно оформить на официальном сайте Apple в разделе «Мыши и клавиатуры».
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