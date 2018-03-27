5 лучших бесплатных онлайн-телевизоров: ищем качество HD

Смотреть эфирную сетку российского телевидения в эпоху смарт-ТВ, онлайн-кинотеатров и повальной моды на сериалы считается чуть ли не дурным тоном. Однако, глядя на то, как активно в Интернете шутят о пороках российского ТВ, невольно думаешь: где же они его все-таки смотрят?

CHIP пробежался по Рунету и собрал список из пяти сайтов, на которых можно бесплатно включить федеральные телеканалы в приличном качестве HD. Даже если вы убежденный теледиссидент, запишите себе в шпаргалку, где можно хотя бы послушать куранты на Новый Год.

Яндекс. Телепрограмма

Не все знают, что эфир популярных телеканалов можно посмотреть на Яндексе . Сервис Яндекс. Телепрограмма не только ведет программу передач федерального телевидения, но и предоставляет возможность посмотреть онлайн прямой эфир 45 различных каналов. Трансляция прямого эфира ведется по московской сетке вещания. Однако, для жителей регионов есть возможность просматривать телепередачи в записи после их завершения.

Сервис бесплатен и отличается от других очень элегантным интерфейсом. Перед запуском эфира придется просмотреть пару рекламных роликов, но при этом — никаких надоедливых баннеров и всплывающих окон.

По умолчанию потоковое вещание подгружается в высоком качестве (HD 720p). При этом есть возможность выбрать качество видеопотока от 360р до 1080р включительно.

Отдельный плюс сервиса — плеер, реализованный без помощи Flash, что позволяет запускать его на любом устройстве, будь то компьютер, смартфон, SmartTV или приставка.

Яндекс. Телепрограмма

SPB TV Online

Сервис SPB TV Online — один из старейших отечественных телетрансляторов. Сайт подкупает обширностью выбора телеканалов (более 200 российских и мировых) с группировкой по тематическим рубрикам. Сервис также имеет десктопную версию и ряд собственных мобильных приложений для просмотра телеэфира онлайн. Доступны мобильные версии для платформ Android, iOS, Windows Phone и даже Blackberry.

Просмотр ТВ онлайн бесплатен, а также существует платная подписка, отключающая рекламу и расширяющая список доступных каналов. Однако, в плане рекламы SPB TV и так ведет себя прилично — два-три рекламных ролика перед просмотром, которые легко можно пропустить.

Качество видео автоматически подстраивается под ширину канала пользователя. Доступен просмотр в низком, среднем и высоком качестве до 720р включительно.

Плеер сайта не настолько элегантен, как на первом ресурсе, но также реализован на HTML 5, что избавляет от ненужной возни с обновлением Flash.

SPB TV Online

Peers TV Peers TV — еще один приятный глазу сервис для просмотра телеэфира в сети, имеющий собственный плеер, динамически обновляющуюся телепрограмму и архив передач. Сайт предоставляет возможность смотреть ТВ бесплатно, но доступна также платная подписка, которая открывает ряд дополнительных телеканалов и возможность смотреть фильмы, как в онлайн-кинотеатре. Подписка также отключает рекламу.

Еще одна особенность сайта — возможность вести личный архив телепередач, добавляя их в избранное, где они хранятся в течение месяца. Отдельно стоит отметить опцию загрузки трансляций на устройство для просмотра оффлайн. Эта возможность бесплатна, но только для тех каналов, которые открыты для всех.

Сайт не дает возможности подстраивать качество проигрывания, но вместо этого сам подгружает трансляции, по возможности, в HD. Помимо веб-версии, сайт существует в виде приложений для Android и iOS.

Peers TV Глаз. ТВ Невозможно не упомянуть сервис Глаз. ТВ из-за его исключительной популярности. Сайт предлагает возможность смотреть огромное количество каналов (более 440), автоматически запуская трансляции в HD-качестве (720p). Отличительная особенность сайта — возможность не только смотреть ТВ онлайн, но и слушать популярные радиостанции, а также смотреть обширную подборку веб-камер.

Интерфейс сервиса, конечно, сильно перегружен мелкими неудобствами, но за обширность контента пользователи это прощают. Не добавляют привлекательности и анимированные баннеры, а также иконки трекинга социальных сетей.

Впрочем, это компенсируется тем, что просмотр можно открыть в отдельном окне и абстрагироваться от интерфейса сайта. Видеоплеер реализован по-разному: некоторые каналы проигрываются при помощи HTML 5, другие — во Flash.

Сайт также доступен в форме мобильного приложения для Android. Вещание ведется бесплатно.

Глаз. ТВ Online Red Online RED — еще один сервис, позволяющий смотреть ТВ и слушать радио в браузере. Сайт предлагает солидное количество русскоязычных телеканалов и радиостанций, как федеральных, так и региональных, качественно сгруппированных по тематикам. Основная проблема заключается в том, что сайт не использует собственный плеер, а подгружает плееры телеканалов с их официальных сайтов во фреймах. Поэтому вы неожиданно можете обнаружить, что некоторые трансляции у вас просто не отображаются.

Качество вещания, соответственно, тоже сильно зависит от того, насколько технически продвинутым является сайт того или иного канала. Если он поддерживает трансляцию в HD, качество видео будет отменным.

Несмотря на это, сервис имеет аккуратный интерфейс и не сильно злоупотребляет рекламой. Вещание ведется бесплатно, и, в отличие от предыдущего кандидата, сервис не столь настойчиво предлагает зарегистрироваться.

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