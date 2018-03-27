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Новые правила авторизации на «Чемпионате» для пользователей с логином @fanat.ru
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Новые правила авторизации на «Чемпионате» для пользователей с логином @fanat.ru 

Чемпионат.com 4 часа назад
Уважаемые посетители портала «Чемпионат», авторизующиеся на сайте с помощью логина никнейм@fanat.ru. Обращаем ваше внимание, что с 27 марта логином с указанием этого домена нельзя будет авторизоваться, а почта на этом домене прекращает свою работу. Поэтому вам необходимо будет добавить себе другую почту-логин для авторизации.
Как это сделать? Если не получилось авторизоваться обычным способом, то надо будет кликнуть на ссылку «Нет почты, но есть имя» в верхнем правом углу формы логина (либо зайти напрямую по ссылке) и авторизоваться, указав свое имя на «Чемпионате» (никнейм) и пароль от профиля никнейм@fanat.ru. После этого надо будет ввести один из своих актуальных почтовых ящиков и придумать новый пароль для входа на сайт. На указанную почту придет ссылка для подтверждения, пройдите по ней. В дальнейшем надо будет авторизоваться с помощью новой почты и придуманного пароля.
Для тех, кто авторизуется с помощью e-mail других почтовых сервисов, правила авторизации не меняются: вы по-прежнему вводите в поле «логин» полный e-mail адрес.
Если у вас возникнут какие-либо сложности, просим обращаться в службу поддержки.
Благодарим за понимание!
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