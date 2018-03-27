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СМИ сообщили о решении Цукерберга выступить перед конгрессом США
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ сообщили о решении Цукерберга выступить перед конгрессом США 

RT на русском 36 минут назад
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг принял решение выступить в конгрессе США, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По их словам, это может подтолкнуть к аналогичному решению гендиректора Google Сундара Пичаи и создателя Twitter Джека Дорси.
Все трое официально приглашены в сенат на слушания по теме конфиденциальности данных 10 апреля.
Ранее стало известно, что Цукерберг отказался от предложения парламента Великобритании выступить по делу аналитической компании Cambridge Analytica.
Также сообщалось, что американские сенаторы призвали Цукерберга дать показания в конгрессе США в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica.
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