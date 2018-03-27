СМИ сообщили о решении Цукерберга выступить перед конгрессом США

По их словам, это может подтолкнуть к аналогичному решению гендиректора Google Сундара Пичаи и создателя Twitter Джека Дорси.

Все трое официально приглашены в сенат на слушания по теме конфиденциальности данных 10 апреля.

Ранее стало известно, что Цукерберг отказался от предложения парламента Великобритании выступить по делу аналитической компании Cambridge Analytica.

Также сообщалось, что американские сенаторы призвали Цукерберга дать показания в конгрессе США в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica.