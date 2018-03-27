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Bloomberg: Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля
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Bloomberg: Цукерберг выступит в Конгрессе 12 апреля 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США 12 апреля. Об сообщило во вторник агентство Bloomberg.
Как оно отмечает, эту информацию подтвердил источник в Конгрессе, а также представитель компании. Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что в Facebook «в настоящее время готовят стратегию», которой будет следовать Цукерберг во время выступления.
Компания оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
Цукерберг 21 марта принес извинения за произошедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, глава Facebook тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса на слушаниях по данному вопросу.
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