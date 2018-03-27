Ещё
В сети раскритиковали Тулеева, который извинился за пожар лично перед Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В сети раскритиковали Тулеева, который извинился за пожар лично перед Путиным 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи соцсетей раскритиковали главу Кузбасса Амана Тулеева после информации о том, что губернатор попросил прощения у президента Владимира Путина за пожар в ТЦ «Зимняя вишня».
Многие пользователи твиттера выразили непонимание позиции Тулеева в связи с трагедией. Кто-то назвал ситуацию «позором», другие задались вопросом, «не хотел бы он извиниться перед пострадавшими и родственниками погибших?».
"Тулеев попросил прощения у Путина, а у людей он попросил прощения?" — пишут пользователи.
Глава региона извинился за пожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным, а не перед родственниками погибших.
Ранее сообщалось, что Тулеев так и не вышел к участникам стихийного митинга в Кемерово. Тулеев также назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами».
Газета.Ru: последние новости
Facebook заподозрили в "сливе" данных 50 миллионов пользователей "Черная пантера" стала самым кассовым супергеройским фильмом Путин раскритиковал отсутствие контроля за безопасностью услуг малого бизнеса
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным133
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге400
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово221
Запад начал войну разведок без правил122
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово107
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение