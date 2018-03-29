Вести.net: cкандал вокруг Facebook набирает обороты

Капитализация Facebook упала на 96 миллиардов долларов, для сравнения, на эти деньги можно 2,5 года содержать всю Москву . Основная причина такого падения — скандал вокруг утечки данных из соцсети через компанию Cambridge Analytica. Она использовала информацию о 50 миллионах пользователей в частности для настройки политической рекламы во время выборов президента США и голосования по Брекситу. Кроме того, акция «Удали Facebook», начавшаяся как протест против этого, только набирает обороты. Флешмоб поддержало издание Playboy, журнал удалил свои страницы, у которых в сумме было больше 25 миллионов подписчиков. Об уходе из Facebook объявил популярный комик Уилл Ферелл . Ранее тоже самое сделали основатель Tesla и Space X Илон Маск , и сооснователь WhatsApp Брайан Эктон. Последний, получается, пошел против бывшего работодателя — Эктон после продажи WhatsApp Facebook, какое-то время был сотрудником соцсети.

К «Фейсбук гейту» присоединился даже гендиректор Apple Тим Кук . Он и раньше критиковал соцсеть, а теперь потребовал от нее создать прозрачное пользовательское соглашение. Между тем, советы о том, как удалиться из соцсети напечатали почти все американские — и многие российские СМИ. Только вот выяснилось, что даже если вы удалите свою страницу, Facebook все равно продолжит собирать информацию о вас — с помощью рекламной сети. Продукт компании Facebook Audience Network встроен во многие популярные приложения и помогает их монетизации. Согласно политике конфиденциальности, рекламная сеть может собирать и хранить данные о пользователях партнеров, даже если они не зарегистрированы в соцсети.

Facebook, в свою очередь, пытается погасить скандал. И впервые появилось не просто заявление, а реальное изменение в соцсети. Facebook представил новое средство управление настройками приватности, в котором переработал существовавшие опции. Теперь действительно все необходимые параметры приватности собраны в одном месте. Правда, сами настройки старые — это двухфакторная аутентификация, разрешения на просмотр ваших постов другими пользователями и журнал действий, в нем можно посмотреть все комментарии и реакции, а также удалить их, даже самые старые. Из удобного — есть инструмент для просмотра того, что за рекламодатели показывали вам свои посты, и на какие из них вы кликали. Кроме того, доработали инструмент выгрузки и загрузки данных. Он позволяет пользователям сохранить всю информацию, которой они когда-либо делились с соцсетью. И последний шаг — Facebook пообещал переработать пользовательское соглашение, как того требовал Тим Кук.