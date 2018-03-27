Скандал с Cambridge Analytica: реакция рекламодателей Facebook

depositphotos

Рекламодатели Facebook задаются одними и теми же вопросами: какие шаги предпринимает компания для защиты пользователей? и соприкасались ли они когда-нибудь с Cambridge Analytica? Всю последнюю неделю социальная сеть пытается разъяснить партнерам последствия скандала с незаконным использованием пользовательских данных. Как уверяет вице-президент Facebook по глобальным маркетинговым решениям Каролин Эверсон , конфликт не затронул большинство крупных брендов — да и остальные не планируют сокращать бюджеты.

Что касается рекламной отрасли и медиа, то здесь мнения разделились. Одни говорят, что Cambridge Analytica не делала ничего особенного, а ее методы напоминают методы DMP. Несколько источников рассказали AdExchanger об эффективном сотрудничестве с компанией, которая поставляла им данные для таргетинга. По информации AdAge, к услугам Cambridge Analytica прибегал даже рекламный холдинг WPP, когда боролся за аккаунт вооруженных сил США

Еще одна точка зрения — сбор данных стал возможен благодаря действиям самого Facebook, партнеры просто воспользовались удобным инструментом.

Однако ряд рекламодателей придерживается другой точки зрения. Производитель аудиотехники Sonos временно приостановил размещение рекламы на площадках Facebook, Instagram, Google и Twitter. Сэкономленные средства бренд направит правозащитникам Access Now — организаторам конференции RightsCon. Заморозили кампании в соцсети Mozilla Corp, владелец браузера Firefox, второй крупнейший банк Германии Commerzbank, а также продавец автозапчастей Pep Boys.

fs disable

Напомним, скандал разгорелся после публикации расследования The Guardian . Газета поговорила с бывшим сотрудником Cambridge Analytica Крисом Уайли и ознакомилась с презентацией, подготовленной для предвыборного штаба Дональда Трампа . Как выяснили журналисты, данные пользователей Facebook использовались для «промывки мозгов» и микротаргетинга рекламы.

Чтобы настроить таргетинг для 10 тысяч рекламных объявлений, специалисты прибегали к моделированию данных и алгоритмам. Реклама была показана несколько миллиардов раз самой разной аудитории. При помощи Cambridge Analytica был охвачен не только Facebook — реклама размещалась в поиске Google, на видеохостинге YouTube, в сервисе микроблогов Twitter и в приложении Pandora. Одним из самых эффективных форматов оказалась нативная реклама в Politico, посвященная «неудобной правде» о Clinton Foundation.

Как же Cambridge Analytica удалось собрать личные данные 50 млн пользователей? С помощью развлекательных тестов и викторин, которые запрашивают разрешение на доступ к персональной информации. Фактически эти приложения представляли собой психологическое анкетирование и до 2015 года собирали данные практически без ограничений. После изменения API Facebook сторонним сервисам серьезно ограничили доступ, однако накопленной информации хватило надолго.