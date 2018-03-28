Facebook отложила выпуск смарт-колонки из-за скандала

Компания Facebook, оказавшаяся в центре скандала о незаконном сборе конфиденциальных данных пользователей, решила перенести дату анонса собственной смарт-колонки. Устройство для «умного» дома, которое изначально планировалось показать на конференции F8 в начале мая, будет представлено в этом году, но не раньше осени.

Задержка связана с желанием инженеров Facebook убедиться, что динамик с поддержкой голосового помощника и видеочата не нарушает неприкосновенность личной жизни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Проникнув в дома пользователей посредством интеллектуальной колонки, Facebook сможет больше узнать о повседневной жизни и привычках своей аудитории. Эта информация позволит соцсеть выдавать более релевантный контент и персонализированную рекламу. Релиз устройства в мае пришелся бы не вовремя: на фоне скандала мало кто захочет доверить Facebook больше личных данных, разместив подключенную к Интернету колонку у себя дома.

В конце марта компания подверглась жесткой критике из-за сбора данных о звонках и сообщениях участников соцсети. Выяснилось, что в архивах пользователей хранятся метаданные о телефонных разговорах и СМС за последние несколько лет, включая имена собеседников, дату и продолжительность звонков. В Facebook только усугубили ситуацию, сказав, что делали это в рамках закона, запрашивая у пользователей разрешение на доступ к контактам.

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А несколькими днями ранее стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта фирма собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.