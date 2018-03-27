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В сети раскритиковали Тулеева, который извинился за пожар лично перед Путиным
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В сети раскритиковали Тулеева, который извинился за пожар лично перед Путиным 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи соцсетей раскритиковали главу Кузбасса Амана Тулеева после информации о том, что губернатор попросил прощения у президента Владимира Путина за пожар в ТЦ «Зимняя вишня».
Многие пользователи твиттера выразили непонимание позиции Тулеева в связи с трагедией. Кто-то назвал ситуацию «позором», другие задались вопросом, «не хотел бы он извиниться перед пострадавшими и родственниками погибших?».
"Тулеев попросил прощения у Путина, а у людей он попросил прощения?" — пишут пользователи.
Глава региона извинился за пожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным, а не перед родственниками погибших.
Ранее сообщалось, что Тулеев так и не вышел к участникам стихийного митинга в Кемерово. Тулеев также назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами».
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