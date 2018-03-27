Ещё
В Брюсселе задумались над созданием «европейского Facebook»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Брюсселе задумались над созданием «европейского Facebook» 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Евросоюзе могут создать альтернативу социальной сети Facebook, которая отвечала бы европейским требованиям по защите персональных данных. Об этом во вторник заявила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель, передает РИА «Новости».
«С самого начала мы заявляли, что использование персональных данных в целях, не соответствующих принципам и нормам, неприемлемо​​​. Мы продолжаем следить за ситуацией, кроме того, ЕК выступила с законодательными инициативами в этой сфере», — указала чиновница.
По словам Габриэль, власти ЕС готовы поддержать любую инициативу, позволившую объединить укрепить лидерство в цифровой сфере.
«Не обязательно копировать то, что уже существует, мы должны поддерживать собственные возможности инноваций. Я хочу, чтобы мы поддерживали эти усилия», — указала она.
Вместе с тем, по ее словам, не стоит называть это европейским Google или Facebook. Однако она верит, что Брюссель способен создать качественный инновационный продукт, который будет четко соответствовать законодательству объединения.
Открытие ученых:
Соцсети делают детей несчастными
Напомним, на прошлой неделе разгорелся громкий скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica. Журналисты узнали, что она незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Через специальное приложение компания якобы собирала данные участников сети для составления психологических портретов американских избирателей. По данным СМИ, Cambridge Analytica сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, а также вмешивалась в выборы по всему миру.
В связи со скандалом власти США, Великобритании и Евросоюза начали расследование. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения за утечку личных данных миллионов пользователей соцсети, однако бизнесмен отказался лично ответить на вопросы депутатов британского парламента.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В Apple выпустят дешевые планшеты iPad для школьников На YouTube будет еще больше рекламы В Хельсинки почтили помять погибших при пожаре в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге266
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным92
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово173
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово82
НАТО приняло меры против российских дипломатов183
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение