В Брюсселе задумались над созданием «европейского Facebook»

Евросоюзе могут создать альтернативу социальной сети Facebook, которая отвечала бы европейским требованиям по защите персональных данных. Об этом во вторник заявила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель, передает РИА «Новости»

«С самого начала мы заявляли, что использование персональных данных в целях, не соответствующих принципам и нормам, неприемлемо​​​. Мы продолжаем следить за ситуацией, кроме того, ЕК выступила с законодательными инициативами в этой сфере», — указала чиновница.

По словам Габриэль, власти ЕС готовы поддержать любую инициативу, позволившую объединить укрепить лидерство в цифровой сфере.

«Не обязательно копировать то, что уже существует, мы должны поддерживать собственные возможности инноваций. Я хочу, чтобы мы поддерживали эти усилия», — указала она.

Вместе с тем, по ее словам, не стоит называть это европейским Google или Facebook. Однако она верит, что Брюссель способен создать качественный инновационный продукт, который будет четко соответствовать законодательству объединения.

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Напомним, на прошлой неделе разгорелся громкий скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica. Журналисты узнали, что она незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Через специальное приложение компания якобы собирала данные участников сети для составления психологических портретов американских избирателей. По данным СМИ, Cambridge Analytica сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, а также вмешивалась в выборы по всему миру.

В связи со скандалом власти США, Великобритании и Евросоюза начали расследование. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг принес свои извинения за утечку личных данных миллионов пользователей соцсети, однако бизнесмен отказался лично ответить на вопросы депутатов британского парламента

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