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Microsoft собралась банить пользователей Xbox Live, Skype и других сервисов за «оскорбительную лексику»
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Microsoft собралась банить пользователей Xbox Live, Skype и других сервисов за «оскорбительную лексику» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
По всей видимости, нарушители могут потерять право доступа к учётным записям вместе со всеми программами.
О наказании за использование ненормативной версии сказано в обновлённом пользовательском соглашении Microsoft, которое вступит в силу 1 мая 2018-го.
В разделе «Правила поведения» появилось расширенное определение «ненадлежащего содержимого и материалов», которые запрещено отправлять при помощи сервисов компании. Помимо изображения обнажённой натуры, порнографии, сцен насилия и преступной деятельности там появилась фраза «оскорбительная лексика».
Какие именно слова будут считать оскорбительными, на данный момент неясно. В документе дана ссылка на подробные правила поведения в Xbox Live, где под запретом находится и ненормативная лексика, и «агрессивная речь и угрозы причинить вред» в адрес какой-то определённой группы людей, к примеру, меньшинств. Однако эта страница не обновлялась с 2015 года.
Согласно тексту соглашения, Microsoft до сих пор оставляет за собой право закрыть нарушителям доступ к своим службам или удалить их учётную запись.
Пользователи могут лишиться как баланса средств, закреплённого за аккаунтом, так и лицензий на программы и членства Xbox Live Gold.
Более того, сотрудники компании имеют право «пересматривать ваше содержимое с целью решения вопроса». Вероятно, речь идёт о переписке и личных данных.
К сервисам Microsoft относятся не только Xbox Live, но и мессенджер Skype, почта Outlook, а также пакет программ Office. По всей видимости, правила будут распространяться, к примеру, на файлы Word в открытом доступе.
Тем не менее, в правилах не указано, как именно в компании будут следить за соблюдением правил. А так как ненормативная речь слишком часто встречается в повседневности, маловероятно, что сотрудники Microsoft станут банить пользователей за ругательства в переписке или голосовом чате с друзьями.
Системы блокировок за оскорбления в настоящее время действуют во многих онлайн-играх от различных разработчиков и издателей. Например, Blizzard с 2017 года банит пользователей Overwatch за подобное поведение, а Ubisoft начала тестировать специальную программу, которая проверяет сообщения в чате Rainbow Six Siege на «запрещённые высказывания».
#microsoft #xbox
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