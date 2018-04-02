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Срок ультиматума к Telegram в РФ истекает на этой неделе
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Срок ультиматума Роскомнадзора в адрес Telegram истекает на этой неделе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
В начале наступающей недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление в ФСБ РФ ключей шифрования; в противном случае надзорное ведомство подаст в суд иск о блокировке мессенджера на территории РФ.
Роскомнадзор направил в Telegram уведомление 20 марта — сразу после того, как Верховный суд России отказался удовлетворить иск юристов Telegram о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей.
В уведомлении, опубликованном на сайте Роскомнадзора, указывается на неисполнение мессенджером закона "Об информации (…)", выразившееся в том, что Telegram не предоставил в ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В уведомлении говорится, что факт неисполнения подтвержден судами в конце 2017 года. Речь идет о решении оштрафовать Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге.
"В соответствии с частью 1 статьи 15.4 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информируем Вас о необходимости исполнения вышеуказанных обязанностей в течение 15 дней с момента получения настоящего уведомления", — говорится в уведомлении.
Создатель Telegram Павел Дуров в ответ на это заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, и угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов.
Telegram не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).
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