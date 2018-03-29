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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram
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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Сбой произошел в работе мессенджера Telegram утром 29 марта 2018 г., следует из данных на сайте Downdetector.com.
Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск), Белоруссии, на Украине, в Великобритании (Лондон), Италии (Рим).
Пользователи жалуются на долгую отправку и получение сообщений.
«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ на данный момент испытывают проблемы с подключением. Мы рассматриваем этот вопрос и надеемся в ближайшее время вернуть подключение к мессенджеру», — говорится в сообщении в официальном микроблоге Telegram в Twitter.
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