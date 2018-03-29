Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram утром 29 марта 2018 г., следует из данных на сайте Downdetector.com.

Пользователи жалуются на долгую отправку и получение сообщений.

«Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ на данный момент испытывают проблемы с подключением. Мы рассматриваем этот вопрос и надеемся в ближайшее время вернуть подключение к мессенджеру», — говорится в сообщении в официальном микроблоге Telegram в Twitter.