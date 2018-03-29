Несколько часов без Telegram: как пользователи обходились без привычного мессенджера?

В четверг, 29 марта, проблемы с Telegram начались около 11 утра по московскому времени. Сообщения не отправлялись ни в одном из клиентов. В организациях, где используют Telegram, началась легкая паника. Там, где смогли быстро переключиться на другие сервисы, к примеру, мессенджер Facebook, люди испытали лишь легкое неудобство. Меньше повезло сотрудникам тех контор, где по старинке обменивались сообщениями в электронной почте. В целом сбой не стал серьезной проблемой, уверен советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко

Герман Клименко советник президента по вопросам развития интернета «На самом деле, у большинства из тех, кого я знаю, стоит и Whats App, и Viber. Да, безусловно, есть министерства, ведомства и компании, которые сидят на каком-то одном мессенджере, и, возможно, кому-то было неудобно, неприятно, как я понимаю. Вся аудитория достаточно хорошо веселилась, издевались над рядом министерств, где наши чиновники очень сильно любили Telegram. Но в целом, я так понимаю, учитывая, что все самолеты летают, поезда ходят, все прошло достаточно безболезненно».

Основатель Telegram Павел Дуров назвал случившееся болезнью роста, а непосредственной причиной сбоя — отключение питания в data-центре во время плановых работ провайдера. «Благодаря распределенной инфраструктуре, сбой не затронул пользователей в Америке и Восточной Азии», — сообщил Дуров. Он также пообещал провести модернизацию оборудования обеспечения бесперебойной работы серверов и предотвращения подобных масштабных сбоев. Насколько убедительным выглядит такое объяснение масштабного сбоя Telegram? Вот что говорит исполнительный директор и сооснователь GetShopTV Шариф Кармо:

Шариф Кармо исполнительный директор и сооснователь GetShopTV «Даже лучшие data-центры в мире гарантируют там доступность 99,9% в течение года. Лучшее, что придумали люди на данный момент, оно может простаивать, в принципе, несколько часов в год. Это, в общем, не так заметно для 99% компаний, но, когда такие неполадки происходят у крупных игроков, это всегда очень заметно. Несколько лет назад очень сильно упал Amazon практически по всему миру. Так случилось, что процентов 30 интернета было недоступно, учитывая сколько компаний используют их серверные мощности».

Роскомнадзор поспешил заявить о своей непричастности к сбою. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — сообщила служба в своем микроблоге в Twitter.

Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России Казахстана . Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем. pic.twitter.com/7r1BY0PTlA

— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.

Непростая, мягко говоря, история отношений Роскомнадзора и Дурова легко объясняет такую реакцию ведомства на случившееся. Не все пользователи поверили объяснениям самого Дурова. В Telegram-каналах обсуждают конспирологическую версию, что к сбою причастен основатель Telegram. «Павел Валерьевич показал нам уровень зависимости от своей штуковины, не дожидаясь Роскомнадзора», — пишут одни. «PR-акция удалась», — отмечают другие, намекая на то, что число скачиваний Telegram после сбоя резко подскочило, и мессенджер вышел на первое место по количеству загрузок мобильных приложений. Мог ли Дуров организовать сбой? Вот мнение ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна

Карен Казарян ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций «Мне кажется, это довольно глупое объяснение, особенно в свете того, что Telegram привлекает инвестиции, и подобное падение при том, что компания не так давно, на самом-то деле, обновляла data-центры и говорила о повышении устойчивости сервиса, — это не очень хороший знак, поэтому я бы не стал вдаваться в такую конспиралогию».

Может, это простое совпадение, но в тот же самый день, когда произошел сбой Telegram, ФСБ уточнила процедуру получения ключей декодирования сообщений от организаторов распространения информации. Теперь они обязаны передавать их в течение десяти, а не пятнадцати дней со дня получения запроса, ну а сами запросы могут быть отправлены не только заказным письмом. Допускается использование технических средств связи, обеспечивающих подтверждение факта получения запроса. Кстати, у самого Telegram остается меньше недели, чтобы передать ключи Роскомнадзору.

На сбое Telegram сумели заработать мошенники. Злоумышленники использовали фейковый аккаунт в Twitter, который схож по названию с профилем Павла Дурова. Они предлагали пострадавшим от сбоя принять участие в специальной акции и выиграть до пяти тысяч монет Ethereum. Для участия требовалось отправить некоторое количество монет на кошельки, рекламируемые фейковым аккаунтом Дурова. Всего за пару часов мошенники собрали порядка 60 тысяч долларов в криптовалюте, сообщила компания по расследованию киберпреступлений Group-IB.