Сбербанк смог сохранить более 40 миллиардов рублей от хищения

Сбербанк смог сохранить более 40 миллиардов рублей от хищения— Мы проводим огромную работу по выявлению мошенников и предотвращению их злоумышленных действий. По нашим данным, в 2017 году объем мошеннических операций значительно увеличился. Более того, он будет увеличиваться и дальше. Все подозрительные операции тщательно проверяются нашими сотрудниками, перед проведением транзакций. К сожалению, остается большой процент тех людей, которые добровольно переводят свои денежные средства мошенникам. В этом случае мы бессильны, — заявил один из представителей Сбербанка.

Еще одна опасность для финансовых организация — атаки хакеров. Так в конце 2017 года наблюдался высокий всплеск хакерских атак на российские финансовые организации. Сбербанк смог отразить все атаки благодаря собственной технологии безопасности.

В текущем году наиболее распространенным методом мошенничества является социальная инженерия. С ее помощью мошенники на различных сайтах объявлений или социальных сетях заставляют пользователей переводить деньги на их платежные реквизиты, либо сами выуживают информация о кошельках пользователя и получают доступ к ним.

Также вначале 2018 года, отделом безопасности Сбербанка была отмечена повышенная активность фишинговых писем в адрес сотрудников организации. Специалисты банка отмечают, что надежная система безопасности выявляет все фишинговые письма и не доставляет их до конечного адресата.