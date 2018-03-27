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Новый вымогатель AVCrypt пытается удалить антивирусные программы
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Новый вымогатель AVCrypt пытается удалить антивирусные программы 

Anti-Malware.ru 3 часа назад
Обнаружен новый вид программ-вымогателей, отличительной особенностью которого является возможность удаления антивирусных программ на компьютерах жертв. Отмечается, что эти вымогатели активно используются злоумышленниками в реальных атаках.
Обнаружившие вредоносную программу эксперты MalwareHunterTeam назвали ее AVCrypt. Как показал анализ вредоноса, AVCrypt не только пытается удалить антивирусные программы перед шифрованием файлов жертвы, но и удаляет некоторые службы Windows.
Исследователи Лоуренс Абрамс и Майкл Гиллеспи говорят, что новый вымогатель пытается удалить антивирусные продукты «невиданным ранее способом». Также у экспертов есть подозрение, что данный вымогатель может использоваться в качестве программы-вайпера (wiper), так как у него имеются деструктивные возможности, а информации по восстановлению файлов нет.
Первым делом AVCrypt пытается деактивировать Windows Defender и Malwarebytes. Для того, чтобы избавиться от антивирусных программ, вредонос удаляет службы Windows, необходимые для их правильной работы: MBAMProtection, Schedule, TermService, WPDBusEnum, WinDefend и MBAMWebProtection.
Затем шифровальщик проверяет, зарегистрирована ли какая-либо антивирусная программа в Центре обеспечения безопасности Windows (Windows Security Center), если это так, AVCrypt удаляет эти данные через командную строку.
Однако исследователи отметили, что во время тестирования работы вымогателя вредонос не смог удалить антивирусное программное обеспечение Emisoft.
Записка с требованиями выкупа представляет собой текстовый файл «+ HOW_TO_UNLOCK.txt», в котором не содержится никакой полезной информации, все заполнено текстом «lol n».
Эксперты полагают, что вредонос находится в стадии разработки.
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