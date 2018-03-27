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Онлайн-магазин Apple ушёл на обновление
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Онлайн-магазин Apple ушёл на обновление 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Онлайн-магазин Apple ушёл на обновлениеКажется, сегодня Apple всё-таки покажет новые продукты. Официальный онлайн-магазин закрылся на обновление.
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