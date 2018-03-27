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Юлия Скрипаль заходила в соцсети спустя 3 дня после отравления
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Юлия Скрипаль заходила в соцсети спустя 3 дня после отравления 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Между тем не ясно, действительно ли Юлия самостоятельно посещала социальную сеть, поскольку в ее аккаунт мог зайти кто-то еще.
Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия заходила на свою страницу в социальной сети «Вконтакте» спустя три дня после отравления в Солсбери — 7 марта.
Об этом свидетельствует информация на странице девушки. Благодаря сервису посещений можно увидеть, что Юлия была в социальной сети 7 марта в 08:35.
Между тем не ясно, действительно ли Юлия самостоятельно посещала социальную сеть, поскольку в ее аккаунт мог зайти кто-то еще.
Напомним, отравление Юлии и Сергея Скрипаль произошло в британском Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в коме.
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