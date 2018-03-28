В следующих Apple Watch вырастут дисплей и время автономной работы

Компания Apple выпустит осенью новое поколение смарт-часов Apple Watch. Они получат новый дизайн, более долгое время автономной работы и увеличенный на 15% дисплей. Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей.

Смарт-часы Apple Watch Series 4 смогут работать дольше благодаря повышенной ёмкости батареи и оптимизированного отслеживания показателей здоровья пользователя. Размер дисплея увеличится за счёт более тонких рамок, но может слегка вырасти и общий размер гаджета.

Отметим, что Apple не меняла дизайн смарт-часов с выхода оригинальных Apple Watch в 2015 году. Так что изменение внешнего вида через три года выглядит вполне закономерным.