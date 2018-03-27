Использование Google Keep в iOS: всего 2 варианта

Приложение Google для заметок «Google Keep» уже давно доступно для Android, а вот версия iOS все еще заставляет себя ждать. Однако есть два способа использования Google Keep на iOS.

Вариант 1: используйте Google Keep на iPhone и iPad

Бесплатное приложение iOS для заметок Google добавит Google Keep на устройство iOS. Дополнительные функции включают резервное копирование по коду или Touch ID, а также параллельное использование двух учетных записей Google. На GoKeep сайт Google Keep интегрирован в приложение, поэтому время от времени возникают проблемы с размером. Эта проблема решается с помощью зума.

При длительном использовании программы довольно сильно раздражает реклама, но от нее можно избавиться за 1.99 €. Если же вы используете приложение только изредка, то реклама просто не успеет вам надоесть.

Вариант 2: используйте Google Notes в браузере Safari

Точно так же Google Keep может использоваться в Safari. Несмотря на то, что в тесте периодически возникали проблемы с отображением содержимого, реклама здесь, к счастью, не появляется. Просто откройте сайт keep.google.com через Safari и войдите в свою учетную запись. Вы также можете запустить Google Keep, создав иконки закладок на iPhone непосредственно с главного экрана.

Источник: chip.de Фото: apple.com Читайте также: Как запустить голосовой поиск Google на ПК, гаджетах с Android и iOS На iPad появится полноценный Google Assistant