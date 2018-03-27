РАКИБ подаст иск к соцсетям и поисковикам из-за запрета рекламы криптовалют

"Мы планируем подать иск в мае месяце. Компании известные: Google, Twitter, Facebook и «Яндекс», которые запретили рекламу криптовалют в своих сетях. Причем особенное возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. Это возмутительный факт. Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка", — заявил Припачкин в кулуарах конгресса РАКИБ «Блокчейн РФ».

Он добавил, что иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они «имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы».