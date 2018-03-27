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Цукерберг отказался выступить в парламенте Британии
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Цукерберг отказался лично выступить в парламенте Британии по делу Cambridge Analytica 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава компании Facebook Марк Цукерберг отказался от предложения парламента Великобритании выступить по делу аналитической компании Cambridge Analytica, которая, как сообщается, сотрудничала со штабом действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на письмо компании.
По данным издания, вместо Цукерберга компанию в парламенте представит главный директор по технологиям Майк Шрепфер или директор отдела производства Крис Кокс.
«Цукерберг лично попросил заместителей, чтобы один из них нашёл возможность предоставить доказательства комитету», — говорится в письме.
Ранее в СМИ появилась информация, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.
Отмечалось, что компания якобы собирала личные данные для составления психологических портретов избирателей США.
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