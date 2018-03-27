VPN-сервисы становятся недоступны в российском App Store

Из российского App Store пропадают популярные сервисы VPN, об этом сообщил ряд СМИ. При поиске проблемного приложения пользователям отображается уведомление о том, что данный объект недоступен на территории России

Озабоченность некоторых пользователей вызвала недоступность конкретного сервиса — F-Secure Freedome, это приложение разработано финской компанией F-Secure.

Комментируя эту ситуацию, разработчики F-Secure Freedome заявили, что они в курсе проблемы, однако понятия не имеют, по каким причинам приложение нельзя загрузить.

Пока рано делать какие-либо выводы, однако все мы помним — несмотря на то, что закон, обязывающий VPN-сервисы блокировать запрещенные в России сайты, действует уже более трех месяцев, ни один из сервисов по факту его не исполняет.